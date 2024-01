Ginnastica ritmica. Corallo, Maffii conquista l’oro a Lucca

Medaglie e piazzamenti di vertice, nelle varie categorie agonistiche. Si è aperto nel migliore dei modi il 2024 per le ginnaste del Corallo, impegnate pochi giorni fa a Lucca nella tredicesima edizione del "Trofeo Irene Bacci" di ginnastica ritmica. Con ottimi risultati, a partire dall’oro conquistato al nastro da Sofia Maffii. Buone anche per performance di Clarissa Paoletti (argento al cerchio e al nastro) Bianca Bellini (seconda alla palla) Cecilia Bassilichi (argento alle clavette e bronzo alla palla) e Sara Maffii (seconda al cerchio). Medaglie di bronzo per Victoria Bassilichi al cerchio e alle clavette, Martina Antonazzo al corpo libero e alla palla, Bianca Guarducci al corpo libero. Alla trasferta lucchese hanno partecipato con buoni riscontri complessivi anche Aurora Cangioli, Giulia Rosati, Marina Giovannini, Viola Mazzei, Stella Boccardi e Chloe Zipoli. E per le agoniste montemurlesi di Patrizia Iovine, l’obiettivo resta quello di ripetersi anche nel corso della prossima sfida.