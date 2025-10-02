Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Ginnastica ritmica

Ginnastica ritmica

Melissa Musacci ha debuttato in Nazionale giovanile. Un’altra grande soddisfazione per la Raffaello Motto.

di SIMONE FERRO
2 ottobre 2025
Melissa Musacci della Ginnastica Motto

Melissa Musacci della Ginnastica Motto

XWhatsAppPrint

Un’altra grande soddisfazione arriva in casa “Raffaello Motto“, stavolta per la convocazione nella Nazionale italiana di ginnastica ritmica dell’atleta viareggina Melissa Musacci

in occasione dell’ottava edizione del ’Comegym’,

i Giochi del Mediterraneo dedicati alle categorie giovanili di ritmica e aerobica che

si stanno svolgendo in questi giorni ad Istanbul, in Turchia: sono iniziati domenica

e finiranno proprio oggi.

Per la giovanissima ginnasta della società viareggina

(è una classe 2012) si tratta della prima partecipazione assoluta ad una competizione internazionale, a conferma

di una crescita costante,

resa possibile dal lavoro

in palestra con le sue allenatrici

Donatella Lazzeri, Francesca

Cupisti e Silvia Nicolini.

Melissa Musacci (che viene

da una famiglia di sportivi:

il papà Gianluca è stato calciatore anche in Serie A con Parma ed Empoli... e la sorella minore Camilla è a sua volta una promettentissima ginnasta della Motto) vanta già diversi titoli italiani tra le Allieve

ed ha fatto parte della squadra che nello scorso maggio

si è aggiudicata lo scudetto.

"Siamo felicissimi per questa convocazione – commenta Donatella Lazzeri, direttrice tecnica della Motto – per Melissa è un’esperienza formativa al di là del risultato, avendo modo di misurarsi

con ginnaste straniere

di alto livello".

Oltre a lei, nel gruppo azzurro c’è anche un’altra toscana: quella Ginevra Bindi, che per lunghi periodi si è allenata

al PalaBarsacchi in Darsena

a Viareggio proprio sotto

la guida della Ginnastica Motto.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su