Un’altra grande soddisfazione arriva in casa “Raffaello Motto“, stavolta per la convocazione nella Nazionale italiana di ginnastica ritmica dell’atleta viareggina Melissa Musacci

in occasione dell’ottava edizione del ’Comegym’,

i Giochi del Mediterraneo dedicati alle categorie giovanili di ritmica e aerobica che

si stanno svolgendo in questi giorni ad Istanbul, in Turchia: sono iniziati domenica

e finiranno proprio oggi.

Per la giovanissima ginnasta della società viareggina

(è una classe 2012) si tratta della prima partecipazione assoluta ad una competizione internazionale, a conferma

di una crescita costante,

resa possibile dal lavoro

in palestra con le sue allenatrici

Donatella Lazzeri, Francesca

Cupisti e Silvia Nicolini.

Melissa Musacci (che viene

da una famiglia di sportivi:

il papà Gianluca è stato calciatore anche in Serie A con Parma ed Empoli... e la sorella minore Camilla è a sua volta una promettentissima ginnasta della Motto) vanta già diversi titoli italiani tra le Allieve

ed ha fatto parte della squadra che nello scorso maggio

si è aggiudicata lo scudetto.

"Siamo felicissimi per questa convocazione – commenta Donatella Lazzeri, direttrice tecnica della Motto – per Melissa è un’esperienza formativa al di là del risultato, avendo modo di misurarsi

con ginnaste straniere

di alto livello".

Oltre a lei, nel gruppo azzurro c’è anche un’altra toscana: quella Ginevra Bindi, che per lunghi periodi si è allenata

al PalaBarsacchi in Darsena

a Viareggio proprio sotto

la guida della Ginnastica Motto.