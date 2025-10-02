Ginnastica ritmica
Melissa Musacci ha debuttato in Nazionale giovanile. Un’altra grande soddisfazione per la Raffaello Motto.
Un’altra grande soddisfazione arriva in casa “Raffaello Motto“, stavolta per la convocazione nella Nazionale italiana di ginnastica ritmica dell’atleta viareggina Melissa Musacci
in occasione dell’ottava edizione del ’Comegym’,
i Giochi del Mediterraneo dedicati alle categorie giovanili di ritmica e aerobica che
si stanno svolgendo in questi giorni ad Istanbul, in Turchia: sono iniziati domenica
e finiranno proprio oggi.
Per la giovanissima ginnasta della società viareggina
(è una classe 2012) si tratta della prima partecipazione assoluta ad una competizione internazionale, a conferma
di una crescita costante,
resa possibile dal lavoro
in palestra con le sue allenatrici
Donatella Lazzeri, Francesca
Cupisti e Silvia Nicolini.
Melissa Musacci (che viene
da una famiglia di sportivi:
il papà Gianluca è stato calciatore anche in Serie A con Parma ed Empoli... e la sorella minore Camilla è a sua volta una promettentissima ginnasta della Motto) vanta già diversi titoli italiani tra le Allieve
ed ha fatto parte della squadra che nello scorso maggio
si è aggiudicata lo scudetto.
"Siamo felicissimi per questa convocazione – commenta Donatella Lazzeri, direttrice tecnica della Motto – per Melissa è un’esperienza formativa al di là del risultato, avendo modo di misurarsi
con ginnaste straniere
di alto livello".
Oltre a lei, nel gruppo azzurro c’è anche un’altra toscana: quella Ginevra Bindi, che per lunghi periodi si è allenata
al PalaBarsacchi in Darsena
a Viareggio proprio sotto
la guida della Ginnastica Motto.
