Ginnastica ritmica - "Fgi". Albachiara: due tricolori

Albachiara da sogno. Doppio oro ai campionati nazionali "Fgi" di ritmica a Folgaria. A un solo mese dallo storico risultato della vittoria del campionato di serie "A2" e della conseguente promozione nella massima categoria di "A1", la squadra lucchese ha scritto un’altra pagina memorabile, firmando un’impresa che resterà nella storia della disciplina: due titoli nazionali in un colpo solo, nella categoria "Insieme giovanile" e "Insieme open".

Le giovani promesse dell’"Insieme giovanile" – Alice Ricci, Lisa Berchiolli, Sofia Giampaoli, Eleonora De Paolis, Raffaella Donati e Giada Ciucci – hanno emozionato il pubblico con una performance perfetta e travolgente. che ha letteralmente incantato la giuria, grazie a una coreografia con cinque nastri che, sulle note di "Espresso Macchiato" di Tommy Cash e di "Tutta l’Italia" di Gabry Ponte, ha coinvolto tutto il "Palafolgaria".

Poi è stato il turno delle veterane dell’"Insieme open" – Alessia Rigato, Giulia Giusti, Alyssa Tontini, Angelica Damiani, Carlotta De Domenico e Stella Milani – che, con la loro forza, eleganza e una presenza scenica da vere campionesse, hanno replicato l’impresa. Una doppietta d’oro che consacra Albachiara tra le grandi d’Italia. Un successo costruito giorno dopo giorno, con fatica, sudore e una passione che arde negli occhi di ogni ginnasta, ma anche grazie al lavoro silenzioso e instancabile dello staff tecnico che ha saputo guidare queste ragazze con competenza e cuore: Elisa e Margherita Quilici, Jessica Martinelli e Agnese Rugani; uno staff giovane, ma con tanti anni di esperienza su queste pedane.

Ma le sorprese non sono finite. Anche le piccole dell’"Insieme allieve" – Giorgia De Prosperis, Elisa Giampaoli, Anna Malaspina, Gemma Giannecchini, Caterina e Francesca Vannucci – hanno brillato, centrando la finale nazionale e conquistando un prezioso sesto posto, portando con loro un bagaglio di esperienza e orgoglio.

"Quello che Albachiara ha realizzato a Folgaria – afferma il club – non è solo una vittoria, ma l’ennesima, straordinaria conferma di una realtà che non smette mai di crescere, sorprendere e ispirare. Questa doppietta d’oro non è un colpo di fortuna, ma il risultato di anni di eccellenza, metodo, passione e visione che hanno reso la società un punto di riferimento indiscusso in Italia. Albachiara non è più solo una promessa: è un modello, un simbolo, una fucina di talento dove si costruiscono campionesse con la testa, il cuore e l’anima".