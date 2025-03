Ginnastica ritmica - "Fgi». Girasole ai campionati nazionali: "Pass» conquistato a Bagnolo

Grande soddisfazione per la Ritmica Girasole che ha centrato un importante traguardo nella seconda prova regionale del campionato di squadra "Gold Allieve" della "Fgi", svoltasi a Bagnolo, conquistando la qualificazione ai campionati nazionali di Caorle (Venezia), con entrambe le squadre presentate. Un risultato frutto di impegno, dedizione e grande talento da parte delle giovani ginnaste che hanno saputo distinguersi in un contesto altamente competitivo come quello Toscano.

Le due squadre in gara hanno ottenuto piazzamenti di rilievo, migliorando i punteggi degli esercizi rispetto alla prova precedente e dimostrando una crescita costante.

Nella categoria "Gold 1" la squadra composta da Gaia Nigido, Viktoria Bazhenova e Luiza Gjergji ha conquistato un prestigioso terzo posto di giornata, salendo meritatamente sul podio con il punteggio complessivo di 60 netti. Nel collettivo con le tre palle le tre ragazze lucchesi ottengono un 18.750: nella coppia ai cerchi la Bazhenova a e la Gjergji incantano con un buon 18850; chiude Gaia Nigido ,che malgrado un infortunio occorso durante un salto, conclude l’esercizio alle clavette ed ottiene un bellissimo 22,400.

Nella "Gold 2" la squadra – composta da Ylenia Caretti, Margherita De Iturbe, Cecilia Porcella e Mya Castiglione – , conclude al quarto posto, sfiorando il podio e confermando il valore della squadra. Ottimo il vollettivo con 21.450; il trio con le tre palle con 17.600 ed infine, nell’individuale, la Caretti, al cerchio, ottiene un ottimo 19.600, per un totale di 58,650.

Questi risultati rappresentano un’importante conferma del lavoro svolto dallo staff Conforti-Martinelli e dalle ginnaste che hanno affrontato la gara con determinazione e passione, mantenendosi nelle posizioni di vertice della classifica.

Ora l’obiettivo si sposta sui campionati nazionali che si svolgeranno, come detto, a Caorle, in provincia di Venezia, a fine aprile: un palcoscenico di grande prestigio, dove le "girasoline" lucchesi potranno confrontarsi con le migliori squadre d’Italia e sicuramente saparanno dire la loro in questa appassionante sfida a livello nazionale.