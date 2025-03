Ginnastica ritmica. Gymnica 96 decima all’esordio in campionato. La seconda prova a Forlì il 15 e 16 marzo

La prima tappa di serie A e B di ginnastica ritmica si è svolta a Chieti: 12 le squadre, inclusa la Gymnica 96 Forlì che ha avuto l’onere e l’onore di aprire la competizione. portando a termine una gara pulita e solida, senza perdite di attrezzi o grandi errori. A scendere in pedana nella prima formazione sono state le gemelle Sofia (cerchio) e Martina Minotti (nastro), colonne portanti della squadra; poi in forze da Udine la junior Ginevra Finotto (clavette) e infine la straniera confermata dall’anno scorso, l’ungherese Hanna Panna Wiesner (palla). Le forlivesi sono finite al decimo posto, confermando il valore della squadra, pronta a lottare in una sfida apertissima, come si configura già in questo avvio. La prossima tappa fra l’altro sarà proprio a Forlì, il 15 e 16 marzo, nella cornice dell’Unieuro Arena.