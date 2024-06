Ginnastica ritmica. Gymnica 96 ottava in Italia

Buoni risultati per la Gymnica 96 al campionato italiano di Insieme Gold a Folgaria, in Trentino-Alto Adige, nella categoria Open che prevedeva l’esercizio collettivo di tre palle e due cerchi. Dopo aver vinto un bronzo in una delle tappe della regular season di serie A2 svoltasi proprio a Forlì, la squadra composta dal capitano Arianna Benini assieme a Debora Hushi, Aurora Benedetti e Martina e Sofia Minotti, ha ancora una volta dato prova del proprio valore. Qualifiche chiuse al decimo posto su 64 squadre. La posizione ha permesso di prendere parte alla finalissima delle migliori 12 del giorno seguente: le ragazze sono nuovamente scese in pedana accompagnate dalle note di ‘I’m still standing’ di Elton John, eseguendo un buon esercizio, purtroppo sporcato da qualche errore. Nonostante le sbavature, le ragazze sono riuscite a risalire la classifica di ben 2 posti, concludendo la loro gara in ottava posizione.