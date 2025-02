Ginnastica ritmica. Gymnica 96, tre sul podio

Podio tutto Gymnica96 al torneo internazionale di ginnastica ritmica che si è svolto a Udine. È stata un’occasione importante per testare i nuovi esercizi della squadra forlivese che si è preparata così alla prima prova del campionato nazionale di serie A2, prevista a Chieti. A scendere in pedana sono state le ginnaste della sezione Gold junior e senior: chi si è aggiudicata il concorso generale è stata Martina Minotti, classe 2007, che con un 26.60 al nastro ha ottenuto il punteggio più alto della gara, sommato al 23 alle clavette.

A seguire, in seconda posizione, Aurora Benedetti (nata nel 2010) che ha vinto la graduatoria della palla con 23 e 24.40 al nastro. Sul terzo gradino è salita Sofia Minotti, gemella della vincitrice Martina, con due ottime prestazioni con il cerchio e con la palla.

"Abbiamo avuto un ottimo riscontro sui nuovi programmi di gara – dicono dalla società forlivese –, frutto dell’applicazione del nuovo codice dei punteggi entrato in vigore dopo le Olimpiadi di Parigi. Siamo molto soddisfatti per questo bell’esordio". All’orizzonte c’è un appuntamento importante che è già molto atteso: "Vedremo le nostre beniamine gareggiare proprio all’Unieuro Arena di via Punta di Ferro a Forlì il 15 marzo nella seconda tappa del campionato di Serie A di ginnastica ritmica".