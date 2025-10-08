Ginnastica ritmica, in gara le allieve. Aldini campionessa regionale

Grande weekend di successi per la Gymnica 96 di Forlì al campionato Emilia-Romagna Allieve Gold, dove le giovani ginnaste forlivesi hanno dimostrato tutto il loro talento. È stata protagonista Sofia Aldini, che ha conquistato il titolo di campionessa regionale nella categoria Allieve 3, grazie all’esecuzione di due esercizi di altissimo livello tecnico e a una notevole maturità espressiva nonostante la giovane età.

Brillante anche la prova di Viktoria Grosuliak, seconda nella categoria Allieve 2. Nella categoria Allieve 4, Virginia Colombo (al suo esordio a questo livello) ha ottenuto un eccellente terzo posto, mentre Zoe Torri ha chiuso ottava.

Tra le Allieve 5 (ultimo anno prima del passaggio alla categoria Junior nel 2026), Elisa Santolamazza ha conquistato uno splendido terzo posto, con un notevole miglioramento rispetto all’anno passato.

Sotto la guida delle allenatrici Chiara Domeniconi ed Elisa Zanzi, la società forlivese ha portato in pedana una gruppo di atlete determinate e preparate, ottenendo risultati di grande prestigio in tutte le categorie.