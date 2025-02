Ginnastica ritmica. La Girasole parte subito con il botto a Bagnolo. Primo posto a squadre con le "Allieve 1 Gold»

Partenza con il botto per la Ritmica Girasole nella prima prova del campionato di squadra "Allieve Gold" della "Fgi", gara disputatasi sabato scorso, a Bagnolo, negli impianti sportivi "Paolo Nesti". Primo posto per il team lucchese nella categoria top "Allieve Gold 1". Vicktoria Bazhenova, Luiza Gjergji e Gaia Nigido (foto) brillano ed ottengono punteggi vincenti. Scese per seconde in pedana, nel collettivo con le tre palle ottengono un 17,850.

Nella coppia ai cerchi, Bazhenova e Gjergji superano i loro limiti ed ottengono un 17,200. Poi chiude in bellezza, con le sue clavette, Gaia Nigido con un 21,200 per un complessivo di 56,250 che porta la Girasole sul primo gradino del podio. Nelle "Allieve Gold 2" la squadra composta da Ylenia Caretti, Mya Castiglione, Margherita De Iturbe e Cecilia Porcella sfiora il podio: quarta assoluta, presentando ottimi esercizi sia al collettivo che al corpo libero, nel trio palle e con l’esercizio individuale al cerchio, ottenendo un complessivo di 53,150 a pochi centesimi dal podio, ma sempre in zona qualifica.

Soddisfatte le tecniche Alice Martinelli e Chiara Conforti per questi risultati estremamente promettenti, soprattutto in vista della seconda gara regionale, in programma il 22 marzo, prova decisiva per accedere alla fase nazionale.