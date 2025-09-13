Ginnastica ritmica. La Motto parte col botto. Al Trofeo Tontini 11 podi

Ottimo avvio di stagione per la società Raffaello Motto di Viareggio che nella quarta edizione del Trofeo “Francesco Tontini“ di ginnastica ritmica ha collezionato ben undici podi nelle diverse categorie Gold.

Le soddisfazioni sono arrivate sia dalle Senior, con il successo di Martina Bonuccelli ed il terzo posto di Viola Pannacci, sia dalle Junior, dove Siria Pastacaldi ha conquistato il bronzo. Importanti affermazioni anche nel settore Allieve, con i primi posti ottenute dalle sorelle Melissa e Camilla Musacci (figlie d’arte dell’ex calciatore professionista Gianluca Musacci, viareggino ex Empoli e Parma in Serie A), i piazzamenti d’onore per Asia Cordoni ed Anna Angelucci (quest’ultima alla fune), oltre al bronzo di Virginia Bacci, Daria Sustova ed Anastasia Bertacca. A completare il bilancio positivo della Ginnastica Motto poi c’è pure l’argento nella specialità a coppia di Benedetta Barsotti ed Alice Parisi.

La manifestazione, andata in scena lo scorso fine settimana al PalaSport di Borgo a Mozzano, ha visto la partecipazione di oltre 400 ginnaste provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che unisce competizione e ricordo, essendo dedicato a Francesco Tontini, giovane scomparso prematuramente e fratello di una delle atlete della società organizzatrice, la Albachiara di Lucca.

"Siamo molto soddisfatti di questo avvio di stagione sportiva 2025/2026 – ha dichiarato la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri – le ragazze hanno dimostrato personalità e preparazione, portando in pedana esercizi di valore. Questo torneo ci conferma di essere sulla strada giusta, ma è solo l’inizio: continueremo a lavorare con costanza per crescere ancora ed affrontare al meglio i prossimi impegni".