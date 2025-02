Ginnastica ritmica. Le farfalle della San Giorgio perdono la star Galli, largo alle nuove leve della A1

Parte la stagione della Serie A della ginnastica ritmica. La squadra da battere resta da otto anni la Ginnastica Fabriano di Sofia Raffaeli. Ma tra le squadre in lizza nel weekend del PalaTricalle di Chieti non può mancare la Ginnastica San Giorgio ’79 di Desio che nutriva ambizioni importanti, magari anche di podio, prima che il ginocchio della sua star, Giorgia Galli, facesse crac. Nei giorni scorsi si è reso necessario l’intervento chirurgico e addio campionato. "Il 2025 era un po’ il culmine del percorso di crescita delle ginnaste entrate in squadra giovanissime e ora pronte, con Giorgia, a provare a misurarsi per una serie A1 di vertice. Peccato – l’amarezza della responsabile tecnica, Elena Aliprandi –. Ma mi piace vedere il bicchiere mezzo pieno e vorrà dire che anticiperemo i tempi responsabilizzando quelle ancora più giovani che stanno crescendo. Giorgia era il nostro pezzo da novanta, se non altro per la grande esperienza internazionale. Ma chi salirà in pedana so che non la farà rimpiangere. Il gruppo ha reagito bene, ci si allena in un clima di serenità, l’obiettivo è dare il meglio".

Saranno in gara sabato alle 18.30 Gaia Pozzi alla palla, la tedesca Lada Push alle clavette, Sasha Mukhina al nastro e la classe 2011 al cerchio, al posto di Giorgia Galli, Sofia Maria Aciobanitei. Dalla seconda prova in programma a Forlì a metà marzo entrerà nelle rotazioni anche la classe 2009 Sofia Colombo. La terza prova si terrà ad Ancona il 12-13 aprile prima delle Final Six di Torino del 17-18 maggio. Oltre alla favorita Fabriano e a Udinese e Raffaello Motto salite sul podio nel 2024, le altre avversarie delle desiane sono EuroGymnica Torino, Polisportiva Varese, Forza e Coraggio Milano, Ginnastica Terranuova, Ginnastica Opera, Armonia d’Abruzzo, Polimnia Ritmica Romana e Cervia.

Roberto Sanvito