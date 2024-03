GINNASTICA RITMICA. L’Etruria terza nella tappa di Biella

Nei giorni scorsi si è chiusa la prima prova del campionato di Serie C di ginnastica ritmica. E l’Etruria è tornata a casa con un terzo posto nella classifica generale. Una manifestazione che si è svolta presso il palasport di Candelo, in provincia di Biella. Per il sodalizio pratese, accompagnate da Natalia Nesvetova, hanno gareggiato Bianca Vignozzi al cerchio e al nastro, Matilde De Lisa alla palla ed Angelica Capecchi alle clavette (con Claudia Gori a disposizione). Le ginnaste hanno totalizzato un punteggio complessivo di 105,950. Sulla base dei punteggi ottenuti, sono quindi state stilate due classifiche: nella prima, nella quale è stato tenuto conto anche dei risultati di formazioni che militano in categorie superiori, l’Etruria si è piazzata sesta a livello assoluto. Nella seconda, quella che riguardava invece le società militanti in C, il club pratese ha conquistato il gradino più basso del podio. "Un inizio emozionante che promette grandi risultati per le prossime tappe – ha commentato Grazie Ciarlitto, presidente dell’Etruria – faccio i complimenti alle allenatrici e alle ragazze".

g. f.