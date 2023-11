Ginnastica ritmica, Matteo Bartolini lascia dopo 17 anni. Gymnica 96, Fossi è il nuovo presidente

Storico cambio al vertice della Gymnica ’96, società di ginnastica ritmica: eletto Alessandro Fossi come nuovo presidente per i prossimi 4 anni. Fossi sostituirà Matteo Bartolini (insieme nella foto), che ha lasciato la guida dopo 17 anni nei quali la società è arrivata anche in serie A. "I risultati conseguiti non solo in ambito agonistico ma anche e soprattutto nei corsi di base, ci hanno dimostrato che l’impegno e il lavoro pagano sempre – è il saluto di Bartolini –. Questi anni di servizio sono stati per me un grande onore e sono certo che la nuova presidenza porterà nuova linfa e grandi risultati".

Nato e cresciuto a Forlì, Fossi è stato presidente della consulta per lo sport dal 2004 al 2008, poi presidente dell’Aics Volley (B1) e infine dal 2012 al 2018 è stato responsabile dell’unità Sport del Comune di Forlì. "Il mio primo compito – commenta – sarà valorizzare, mantenere e portare avanti l’opera del mio predecessore Bartolini: a lui va il nostro ringraziamento perché, in quasi due decenni, ha contribuito a rendere grande Gymnica ‘96 a livello nazionale. Sono orgoglioso di poter guidare questa società, e so di poter fare affidamento su una squadra di consiglieri preparati ed entusiasti, con cui proveremo a consolidarci ulteriormente, a portare idee innovative e a continuare la positiva fase di crescita che stiamo vivendo dopo l’arresto dovuto alla pandemia".