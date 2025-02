Ginnastica ritmica - "Uisp». Campionati toscani a Piombino. Un buon debutto per la Girasole

Positivo esordio della Ritmica Girasole nella prima prova del campionato regionale Uisp di seconda categoria, a Piombino. Le ginnaste presentavano due esercizi e la classifica era per ogni singolo attrezzo; in aggiunta veniva stilata una classifica "all around" che sommava i punteggi dei due esercizi eseguiti.

Fra le "Esordienti Elite" debutto vincente per la piccola Anna Puccinelli, prima al corpo libero ed alla palla e podio come prima assoluta "all around". Ottimo esordio per questa giovanissima che, pur alla prima esperienza in pedana, si è fatta da subito notare per le sua naturale espressività.

Nella categoria "Esordienti" si confermano Anna Petrocchi, prima al nastro e settima alla palla e Giulia Bianchini (seconda alla fune, quarta al corpo libero e soprattutto quarta "all around"). Fra le "Allieve", Martina Duchetti è terza alla palla e nona al cerchio; mentre Giulia Belfiore è tredicesima al cerchio e settima alle clavette; Daniela Bernashkeva ottiene un ottimo quarto posto alla palla ed un quinto posto alle clavette.

Nella categoria "Juniores Elite" vince Angelica Albano: prima alla fune, prima alla palla e podio come prima assoluta "all around". Fra le "Juniores" positiva le prova di Elisa Tucci (seconda al cerchio, seconda alle clavette e quinta "all around"). Splendida Sofia Braconi che, seconda in classifica generale, con un sesto posto al cerchio ed un quinto alle clavette. Poi: Matilde Fenili sesta alla palla e nona al cerchio; Gloria Matija quarta al nastro e nona alla palla e Lavinia Arduini quarta al nastro e settima alla palla.

Nelle "Seniores" Beatrice Gemignani, al debutto in questa categoria difficilissima, non delude ed è settima alla palla e nona alle clavette.

Il team lucchese ha presentato in gara ben tredici ginnaste, confermandosi uno dei più numerosi gruppi "Uisp" in regione ed i risultati ottenuti confermano l’ottimo lavoro svolto dalle allenatrici Alice Martinelli e Chiara Conforti.