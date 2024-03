Ginnastica. Sabatino, Masha e Barbiera sono oro ai regionali Uisp

Buoni risultati per le ginnaste più giovani della Biancoverde nel campionato regionale Uisp. All’esordio la junior Giulia Sabatino è salita sul gradino più alto nel concorso generale a tre attrezzi. Conquistano l’oro anche Marlene Masha e Anna Rachele Barbiera nella mini2 pulcine mentre è argento per Gaia Cavina (allieve). Tanti podi anche nella prima categoria: tra le junior Lisa Sgalaberni è terza alla trave a soli due decimi dall’oro, mentre sale sul secondo gradino Silvia Sgalaberni a corpo libero a pari merito con la prima classificata e seguita dalla compagna Greta Vannini quarta. Emily Iarusso è bronzo alla trave con Margot Masha al quinto posto. Per le allieve una nota di merito per Francesca Pipinato e Victoria Raimondi (classe 2015) che gareggiano tra le più grandi. Nella miniprima a 3 attrezzi allieve quinto posto generale e argento alle parallele per Mia Pasini seguita dalla compagna Nicole De Luca sesta a soli 2 decimi.