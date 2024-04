Ginnastica. Salvezza, podio e final six. Per Riccione è festa grande

Salvezza, podio nella terza prova e Final Six. Tutto insieme, tutto meraviglioso per la Ginnastica Riccione Academy, che esce dalla terza tappa di A1, quella dello scorso weekend a Ravenna, con un pieno di emozioni. "Adesso, a mente fredda, cominciamo a renderci conto di quello che è accaduto – commenta il presidente, Francesco Poesio –. Da neopromossa siamo entrati in Serie A in punta di piedi, pure con un progetto di alto livello che vuole progredire nel tempo. La prima emozione a Ravenna è stata quella di aver raggiunto, a un certo punto, la salvezza matematica. Alla fine del secondo turno è arrivata anche la certezza della Final Six, dunque di entrare tra le migliori sei società d’Italia. Infine, quando abbiamo visto gli errori di Trieste alla trave, abbiamo fatto un pensiero al podio di giornata. Quando il terzo posto è effettivamente arrivato, è stata una vera apoteosi". Riccione ha chiuso con 153.350, dietro a colossi come Brixia (166.700) e Civitavecchia (161.750). Lo scudetto verrà assegnato a Firenze nella sfida a sei del 26 maggio tra Riccione, Brixia, Civitavecchia, Trieste, Renato Serra e Vercelli. "La viviamo come una favola – prosegue Poesio -. In ogni caso, la gara è gara e sarà affrontata con determinazione e serenità, sapendo che già stato fatto qualcosa di bellissimo".

lo. za.