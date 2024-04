Ginnastica serie A. La Virtus alla Final Six

La Virtus Pasqualetti ha strappato da prima della classe il pass per la Final Six del 26 maggio di ginnastica al Pala Wanni di Firenze. La squadra maceratese ha chiuso il cammino con 487.850 punti, quindi Gymnastic Romagna Team (487.250), Ginnastica Pro Carate (484.750), Spes Mestre (478.100), Palestra Ginnastica Ferrara (472.850) e Giovanile Ancona (472.150). Nell’ultima gara la formazione maceratese ha chiuso alle spalle della Pro Carate (244.850) conquistando 244.500 punti, al terzo posto si è classificata la Gymnastic Romagna Team con 244.350 respingendo l’assalto della Spes Mestre, che ha chiuso la prova al quarto posto con 238.900. "È stata una bella lotta con me stesso – dice Matteo Levantesi (foto) della Virtus Pasqualetti Macerata – perché pochi giorni prima avevo rimediato una lussazione a un dito. Alla fine questa sfida è andata bene". A Ravenna, nell’ultima prova del massimo campionato di ginnastica, Levantesi e Mario Macchiati hanno gareggiato nei sei attrezzi; Filippo Castellaro ha saltato solo la prova con il cavallo con maniglie; Andrea Cingolani ha gareggiato al corpo libero, agli anelli e al volteggio; Tommaso De Vecchi al cavallo con maniglie e alle parallele; Paolo Principi alla sbarra e al cavallo con maniglie. Ma prima della Final Six ci sono gli Europei che quest’anno si terranno a Rimini Sono stati indicati a vestire l’azzurro Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio e Mario Macchiati. Avranno il compito di provare a confermare il risultato storico ottenuto lo scorso anno ad Antalya, difendendo il titolo europeo. Nella rosa di nomi figura anche quello di Salvatore Maresca come individualista.