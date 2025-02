Ginnastica serie A1. La Virtus Pasqualetti sesta nella prima gara

Ha chiuso al sesto posto la Virtus Pasqualetti la prima prova del massimo campionato di ginnastica. A Montichiari la formazione maceratese ha accusato le assenze di Paolo Principi e del ginnasta francese Leo Saladino impegnato in una competizione nel suo Paese. Non solo, Matteo Levantesi è reduce da un infortunio e quindi non è ancora sorretto da una buona condizione. Tutto sommato è stata soddisfacente la prestazione della Virtus considerando le assenze e il particolare momento.

Sul podio sono saliti Gymnastic Romagna Team con 238,05 punti, quindi Brescia con 232,95 e terza Pro Carate con 231,50; la Virtus ha totalizzato 223,60 punti. A un certo momento la squadra maceratese è stata terza, ma alcune imperfezioni sono state pagate a caro prezzo. La Virtus si è presentata con Levantesi, Filippo Castellaro, Andrea Cingolani e Tommaso De Vecchis che hanno coperto tutte le prove.

Dopo Montichiari, il campionato proseguirà con la seconda tappa ad Ancona il 7 e 8 marzo, per poi spostarsi a Desio il 21 e 22 marzo. La stagione culminerà con le Final Eight a Firenze, dove le migliori squadre si contenderanno il titolo nazionale 2025. Adesso si potrà lavorare sodo per farsi trovare pronti all’appuntamento di Ancona dove Macerata farà di tutto per tornare a essere protagonista.