Ginnastica. Solaria pieno di allori. Ora la gara nazionale
Le ginnaste dell’ Asd Solaria 90 Pesaro hanno brillato sia all’Interregionale di specialità Gold di Foligno, sia alla gara regionale Silver di Ascoli Piceno, confermando l’alto livello tecnico e la crescita del gruppo. A Foligno Sara Volponi (prima classificata al Nastro e seconda al Cerchio) e la coppia Greta Grottaroli-Aurora Lani (oro al Cerchio e Clavette) hanno conquistato i gradini più alti del podio, dimostrando eleganza e precisione di esecuzione. Greta Grottaroli, dopo la vittoria nella prova a coppia insieme alla compagna Aurora Lani, ha centrato anche un eccellente secondo posto nel suo esercizio individuale alle Clavette, nella categoria Junior 1, confermando grande talento e determinazione. Ottimo anche il risultato di Cecilia Sperindei, che ha ottenuto un brillante secondo posto nella specialità del Nastro, grazie a un’esecuzione precisa e di grande valore tecnico. Tutte e tre le ginnaste ottengono così la qualificazione per la gara Nazionale che si terrà a Caorle l’8 e il 9 novembre.
Ad Ascoli Piceno, le allieve della società hanno affrontato con determinazione il debutto nella gara regionale Silver LC-LD, ottenendo risultati di rilievo. Emma Piovaticci, nella categoria Senior 1, si è laureata campionessa regionale nella classifica generale con la somma dei due attrezzi, mentre Aurora Angioni e Francesca Ghilecti hanno conquistato entrambe un ottimo terzo posto nelle rispettive categorie, confermando la solidità e la crescita del vivaio Solaria. Buona prova anche per Chiara Paoletti (Senior 2), che ha sfiorato il podio con una prestazione precisa e di carattere. Sempre nella gara di Ascoli, tra le allieve, hanno partecipato anche Chiara Tamanti, Matilde Calandrini, Francesca Munteanu, Viola Plumari e Gloria Di Giovanni: per loro, il debutto in un livello più alto rappresenta già un traguardo importante. "I risultati – dice la direttrice tecnica Iliana Angeli – sono merito delle ragazze e anche delle allenatrici Monica Fabi, Chiara Sinibaldi e Alessandra Ferri".
l.d.
