Ginnastica: tutti i risultati conquistati dalle atlete guidate da l’ex olimpionica susanna marchesi. Olimpea protagonista campionato nazionale di federazione: Manetti sul podio

AREZZOSi è concluso il campionato nazionale di federazione "Ginnastica in festa" a Rimini che ha visto coinvolte le ventidue ginnaste della Olimpea, giovane società sportiva con sede nel comune di Castiglion Fiorentino, con staff e dirigenza tutti al femminile. Susanna Marchesi, ex atleta della nazionale di ginnastica ritmica e finalista ai giochi olimpici di Sydney nel 2000, è la responsabile tecnica che lavora insieme alla dirigente Marianna Cappelluti. I risultati dopo anni di lavoro si cominciano a vedere. Anna Manetti ha conquistato il bronzo nella finale al cerchio che ha coinvolto ottanta ginnaste provenienti da tutta Italia. Molto buona la prova anche di Halili (finale a palla e clavette), Tozzi (finale alla fune), Materazzi (finale alla fune) e Franci (finale al corpo libero).

Da sottolineare anche le prestazioni di Giaccherini, Perugini, Barneschi, Ristori, Banelli, Rossi, Marri e Battistini. Si è messo in evidenza pure il settore di pre-agonistica, seguito dalla tecnica societaria Postiferi con le sue ginnaste in gara. Cherubini ha centrato la finale al cerchio, Benucci e Mori quella al corpo libero con il secondo che ha conquistato il terzo posto. Menzioni anche per Conti, Coppini, Mainetti, Turchetti, Pacifico, Borghesi". La "Ginnastica in festa" si è chiusa con il Galà della Gymnaestrada che ha visto la Fiera di Rimini vestirsi di luce e di energia per accogliere uno degli appuntamenti più attesi. Un’ora sospesa, densa di emozioni, in cui i gruppi societari hanno intrecciato corpo e creatività.