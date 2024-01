Gioia Zola Un super balzo verso la salvezza

È lo Zola Predosa di Nicola Zecchi a guadagnarsi la copertina della seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Grazie ad un’ottima prestazione, il team zolese è infatti riuscito ad espugnare 2-1 il terreno di gioco della diretta rivale per la salvezza Rolo portando così a casa tre fondamentali punti in vista dei prossimi impegni. All’altra bolognese che milita nel girone A - ovvero il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti - è andata peggio visto che, sul campo del Salsomaggiore, è arrivata una sconfitta per 2-0. Per quanto riguarda invece il raggruppamento B, apertosi sabato pomeriggio con l’attesissimo anticipo tra il Sasso Marconi di Fabio Malaguti ed il Castenaso di Sergio Fancelli che ha visto prevalere di misura la capolista, il Granamica non è riuscito a rispondere alla prima della classe.

Il team di Davide Marchini ha infatti impattato 0-0 tra le mura amiche contro il Futball Cava Ronco ed ora i punti di distacco dal Sasso (che ha peraltro una partita da recuperare) sono tre.

Vittoria interna di misura per il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci contro il Sant’Agostino mentre il Bentivoglio di Marco Gelli ha trovato un buon pareggio a reti bianche contro il Russi.

