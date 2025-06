Giovani karateka di Poggibonsi brillano agli europei in Grecia

Successi in ambito continentale per quattro giovani poggibonsesi attivi nel karate. Lorenzo Martinucci, Daisy Sinani, Emilio Batoni e Manuel Bussagli (nella foto di gruppo) atleti in forza a Seven Life Poggibonsi con la guida del maestro Francesco Marini, hanno ottenuto risultati rilevanti a livello individuale e di squadra agli europei di karate in Grecia, competizione a cura della Etfk (European Traditional Karate Federation). Tutti e quattro i portacolori del centro di karate valdelsano sono cinture nere secondo Dan (Lorenzo Martinucci e Daisy Sinani si cimentano anche nel ruolo di istruttori). In particolare, nel bilancio, si registrano un ottimo terzo posto collettivo nel kumite a squadre, categoria 18-34 assoluti, e le posizioni seconda (Manuel Bussagli), terza (due volte Daisy Sinani) e quinta (Emilio Batoni, Lorenzo Martinucci) nel kumite singolare, categoria 18-21 assoluti. Una trasferta internazionale senza dubbio soddisfacente per il team che da tempo si sta distinguendo nelle specialità del karate. Tutto questo in virtù dell’impegno dello staff di Seven Life nella preparazione ai vari appuntamenti agonistici ufficiali.

Paolo Bartalini