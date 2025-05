Giovani talenti maceratesi brillano ai Campionati di società assoluti ad Ancona

Si fanno valere i giovani e le giovani talenti maceratesi nella prova regionale dei Campionati di società assoluti disputati ad Ancona. Nuovo exploit per Beatrice Stagnaro (Avis Macerata), campionessa italiana giovanile invernale, che fa volare il disco a 45.15 e migliora il suo primato regionale allieve di 44.97 ottenuto con il successo alla rassegna nazionale. Sui 400 metri Destiny Omodia (Sef Stamura Ancona) vince i 400 in 47”25, secondo Simone Barontini (47”27), alle loro spalle Federico Vitali (Avis Macerata, 48”23) e Matteo Giampaoli (Grottini Team Recanati, 49”09). Nelle classifiche provvisorie di società al comando il Team Atletica Marche, club nato dalla collaborazione tra Atletica Sangiorgese, Osimo e Sacen Corridonia: tra gli uomini davanti a Sef Stamura Ancona e Avis Macerata, al femminile nei confronti di Avis Macerata e Fermo.

Sulla pedana del disco 48.46 per lo junior Augusto Cecchetti (Avis Macerata), al personale di 46.46 con l’attrezzo assoluto. Nel mezzofondo successo di Ndiaga Dieng (Avis Macerata) in 4’00”91 sui 1500. Esordio stagionale con due vittorie per Eleonora Vandi (Avis Macerata): 2’09”06 negli 800 e poi 4’40”12 nei 1500 seguita dall’altra avisina Marica Melatini (4’48”73). Si migliora l’allieva velocista Michela Pierantoni (Avis Macerata) con 12”14 (+2.0) nei 100. È prima la staffetta 4x400 dell’Avis Macerata con Meskerem Paparello, Eleonora Vandi, Alice Vecchione, Elisabetta Vandi prevale in 3’56”22. Brilla nei 5000 di marcia Giulia Miconi (Cus Macerata) con il primato di 23’47”19 nella gara in cui crescono anche l’allieva Margherita Discepoli (Stamura, 24’46”20) e la junior Sofia Tomassoni (Cus Macerata, 24’57”64). Nel triplo argento alla promessa Serena Mazzoni (Avis Macerata), atterrata a 12.32 (+1.6).