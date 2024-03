Giovanili. Juniores nazionale, ostacolo Riccione

Dopo il rinvio al 16 marzo della trasferta sul campo del Progresso,

la Juniores nazionale del Prato torna in campo questo pomeriggio. L’appuntamento è alle 15 fra le mura amiche al cospetto dello United Riccione. La classifica parla in favore dei biancazzurri visto che gli ospiti hanno solo 22 punti in graduatoria, tredici in meno dei lanieri. Il Prato però sta fornendo prestazioni altalenanti in questo 2024 e spesso nelle partite con le "piccole" è andato in difficoltà. Per questo i biancazzurri dovranno tenere alta la concentrazione. L’obiettivo resta

il solito: centrare la post season.

Per farlo i lanieri non possono prescindere dai tre punti questo pomeriggio, anche perché le avversarie continuano a correre.

Il Prato è ottavo a quota 35 punti a pari merito col Carpi che però ha una partita giocata in più. Subito sopra

i lanieri troviamo il Progresso, la Pistoiese e l’Imolese a +2, mentre l’altra avversaria ancora raggiungibile è il Corticella, quarto, che ha quattro lunghezze di vantaggio sui biancazzurri.