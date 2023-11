Giovanili. L’Argentario fa rinascere la pallanuoto. Si parte con il campionato Uisp Under 14

La pallanuoto riparte con l’Argentario Nuoto. L’associazione sportiva annuncia il ritorno dell’attività nella piscina del Campone, con i tanti atleti già pronti a dare spettacolo e divertirsi in uno sport che sul promontorio ha fatto la storia. "Abbiamo deciso di riprovarci dopo un anno di assenza dai campionati di categoria – dicono dalla società – dato atto nella passata stagione della chiusura effettiva di un ciclo durato più di venti anni, che ci ha visto partecipi e protagonisti con le prime squadre in serie C e D e con le giovanili di tutte le categorie, dall’acquagoal all’Under 20. È proprio dalle basi del settore giovanile che abbiamo deciso di ricominciare, così come quanto fatto anni e anni fa, con la speranza di aprire un nuovo ciclo sportivo e di crescere tanti ragazzi sotto lo spirito della pallanuoto, della convivialità e del divertimento, che da sempre ci contraddistingue. È lo sport che più amiamo e che amiamo trasmettere e insegnare ai più piccoli, come nella tradizione che tramandiamo sin dagli anni della Carlo Loffredo, della Libertas e della Rari Nantes. Al momento sono circa una ventina i ragazzi, dal 2009 al 2014, che stanno frequentando l’attività in piscina e che parteciperanno al Campionato Uisp Under 14".