Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Giovanili. Le Under 13 di Cappuccio sanno solo vincere: dopo il campionato, anche la Coppa

Giovanili. Le Under 13 di Cappuccio sanno solo vincere: dopo il campionato, anche la Coppa

Le under 13 del Big Mat Bsc Grosseto sono (ancora) campionesse. Dopo la vittoria del campionato e il raggiungimento delle...

di Redazione Sport
1 ottobre 2025
La formazione Under 13 guidata da Fiorenzo Cappuccio

La formazione Under 13 guidata da Fiorenzo Cappuccio

XWhatsAppPrint

Le under 13 del Big Mat Bsc Grosseto sono (ancora) campionesse. Dopo la vittoria del campionato e il raggiungimento delle semifinali di playoff nazionali, le biancorosse di Fiorenzo Cappuccio si sono aggiudicate la Coppa Toscana, imponendosi sul Padule softball. "Siamo soddisfatti – commenta il manager Fiorenzo Cappuccio – del cammino che abbiamo fatto. Le ragazze sono cresciute molto, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Chiudiamo una stagione fatta di tante vittorie, ma soprattutto di divertimento, sorrisi e dello spirito di gruppo".

Termina con due trofei in bacheca, quindi, la stagione del Big Mat Bsc Grosseto di softball under 13.

"Oltre a ringraziare tutte le ragazze – continua Cappuccio –, le loro famiglie, lo staff e la società, dico grazie al Firenze Softball, la società che fin dall’inizio della stagione ha unito al nostro gruppo, tramite il prestito, ben quattro ragazze; elementi importanti che hanno dato un contributo sensibile ai successi della squadra".

Il successo delle under 13 è uno dei tanti fiori all’occhiello della società grossetana; una stagione in cui la prima squadra maschile ha sfiorato le semifinali playoff, mentre quella femminile è arrivata in finale per la promozione in A2; le under 19 di Enrico Franceschelli si sono classificate tra le prime otto in Italia e gli under 18 sono arrivati a un passo dalle Final four.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su