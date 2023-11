Giovanili. L’Hc Castiglione fa cappotto nel weekend: successi per Under 15 e Under 17

Nelle categorie giovanili solo successi per le formazioni dell’Hc Castiglione. L’Under 17 con Federico Paghi in panchina ha vinto 5-3 a Sarzana giocando una bella partita: doppietta di Diego Bracali e reti di Palushi, Francesco Cornacchini e Agresti. Successo anche per la formazione Under 15: al Casa Mora nulla da fare per l’Spv Viareggio di Leonardo Squeo battuto per 16-7 in una partita praticamente senza storia. Cinque gol per Diego Bracali e Agresti, tripletta per Francesco Cornacchini, doppietta per Turbanti e rete di Rosadini. La formazione: Alexander Krocka, Matias Sinjari; Michele De Salvatore, Lorenzo Turbanti, Lorenzo Cornacchini, Filippo Agresti, Diego Bracali, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini. All. Massimo Bracali. Vittoria del Castiglione nella formazione Under 13 che non fa sconti e porta a casa il risultato con il punteggio di 7-1: al Casa Mora i ragazzini di Massimo Bracali mettono sotto il Sarzana A, grazie al poker di Lorenzo Cornacchini e alle reti di Sforzi, Bagnoli e Nucci. La formazione: Alexander Krocka, (Flavio Del Viva); Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Riccardo Palushi, Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini. All. Federico Paghi. Sconfitta onorevole anche per la formazione del Cp Grosseto Under 15 a Camaiore. La squadra di Emilio Minchella alla fine si è arresa con il punteggio di 2-0 mostrando una bella crescita in tutti i suoi effettivi.