Giovanili. L’Under 13 della città del Golfo non si ferma più

Ancora una vittoria con goleada per BluOptik Follonica contro il Sarzana B che non regge fin dall’inizio il confronto con i ragazzi allenati da Alberto Aloisi. Dopo appena 30 secondi è Matteo Tonarelli a sbloccare il risultato battendo al volo un assist di un compagno di squadra. Arrivano poi le doppiette di Giabbani e Bacci che portando il punteggio sul 5 a 0 quando l’arbitro manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo. Nella ripresa il Sarzana sfruttando una disattenzione difensiva, segna quello che si rivelerà il goal bandiera, ma ancora una doppietta di Giabbani e un goal di Tonarelli fissano il punteggio sull’8 a 1. Domenica il campionato Under 13 osserva un turno di riposo. Si riprenderà domenica 19 novembre proprio sulla pista di Sarzana stavolta però contro la formazione A. La formazione: Asta, D’Agostino, Tarassi, Stoduto, Donati, Bacci (2), Tonarelli (2), Moda, Giabbani (4).