Giovanili. L’Under 15 del Bsc brilla subito a Viterbo. Secciani: "Buona prestazione corale»

Cominciano a ruotare le mazze per gli Under 15 del Bsc Grosseto. Sul diamante del Viterbo, infatti, i biancorossi, guidati dal manager Daniele Secciani, con il supporto del dirigente accompagnatore Marco Terribile e con quello tecnico dell’Under 18 Alessandro Dragoni, hanno disputato la prima amichevole stagionale, mostrandosi in una buona condizione fisica. "Per essere solo ai primi di marzo – commenta il manager Daniele Secciani – possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione corale. Durante i nove inning abbiamo potuto testare sia gli schemi offensivi che difensivi, abbiamo ruotato Bevilacqua, Soldati, Palarchi e Mangani sul monte di lancio, testato le condizioni degli ex Under 12 saliti di categoria e gestito le assenze dei ragazzi impegnati con l’Accademia Toscana. Bene anche l’esordio di Gianluca Speranza come ricevitore. Adesso dobbiamo continuare a lavorare con impegno e serietà, migliorando sia la condizione individuale che del gruppo". Intanto l’impianto sportivo di via Orcagna vedrà presto nuovi lavori di manutenzione straordinaria grazie al progetto proposto da Bsc Grosseto 1952 del valore di 180mila euro. L’intervento proposto include una serie di migliorie tra cui la sistemazione e l’implementazione di un impianto di irrigazione, il rifacimento del diamante, la semina dell’erba, il ripristino dell’impianto di illuminazione, un tabellone segnapunti, la realizzazione di una tribuna aggiuntiva e nuovi spogliatoi.