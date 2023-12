Giovanili reggiana. L’Under 17 si inchina (non senza polemiche) al Sassuolo

Sconfitta non senza rammarico per l’Under 17 della Reggiana, impegnata al Meloni di Novellara nel match di campionato con il Sassuolo: la squadra di Orlandini passa in vantaggio con Bartoli a metà della prima frazione, poi subisce l’uno-due che ribalta i giochi protestando per un fallo non ravvisato dall’arbitro nel corso dell’azione che porta al pareggio.

Nella ripresa ancora Bartoli tiene a galla i suoi siglando la doppietta personale, ma alla fine sono i neroverdi a imporsi 4-2, impendendo agli avversari di dare continuità all’affermazione di 7 giorni prima col Napoli.

In classifica permane il penultimo posto a -1 dal Modena, mentre domenica l’ultima d’andata sarà sul campo della Sampdoria.

Seconda piazza per l’Under 13 "A" nel torneo di Vergato (Bologna). La formazione granata si è arresa solo davanti al Padova, ma ha preceduto in classifica Bologna, Sassuolo, Prato e Vis Pesaro.