Giovanni Serafini ottimista sulla salvezza della Sangiovannese nonostante le difficoltà

Giovanni Serafini crede fermamente nella salvezza della Sangiovannese. Il presidente azzurro, nonostante alcuni risultati avversi arrivati nelle ultime settimane, si dice ottimista sulla permanenza in categoria dei suoi ragazzi pur riconoscendo le tante occasioni gettate al vento: "Se credo alla salvezza? Mi sembra il minimo, sono e siamo consapevoli noi dirigenti che sarà un obiettivo duro da poter centrare ma ho visto una reazione importante nelle ultime due partite, sia a Seravezza che giovedì in casa contro il Livorno. Purtroppo se siamo arrivati a questo punto della stagione con una classifica del genere la colpa è solo ed esclusivamente nostra. Come è possibile sbagliare 4 rigori sui 6 che ci hanno assegnato? È inconcepibile una roba del genere, ecco da dove parte il rammarico di una stagione che, per investimenti fatti e per come dicono molti addetti ai lavori, non doveva vedere la squadra occupare tale posizione a questo punto delle campionato. Non avevamo allestito l’organico per puntare a vincere il campionato ma quantomeno, rispetto alle annate scorse, speravamo di poter ottenere la salvezza con meno patemi d’animo. Speriamo in un modo nell’altro di riuscirci". Dopodomani trasferta a Civita Castellana, l’avversario è dei più quotati: "Il calendario non ci ha voluto troppo bene, affrontiamo la formazione più in forma del campionato visto che ha vinto 3 delle ultime 4 partite giocate, oltre a un pareggio. Dobbiamo cercare di scrollarci di dosso tutte le paure, ora più che mai la squadra deve dare un segnale importante anche perché tornando senza punti dal Lazio aumenterebbe il rischio di retrocedere direttamente"

Massimo Bagiardi