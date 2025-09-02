Giro del Valdarno. A Figline Incisa al via 170 partecipanti da tutta Europa

Arezzo, 02 settembre 2025 – Figline e Incisa Valdarno si preparano ad accogliere la 47ª edizione del Giro del Valdarno, una delle classiche più prestigiose del calendario nazionale per la categoria Élite-Under 23. L'appuntamento, organizzato dal Gs Figline Bike Asd con il patrocinio del Comune, della Città Metropolitana di Firenze, della Regione Toscana, del Coni e in collaborazione con il comitato fiorentino della Federazione Ciclistica Italiana, si svolgerà come da tradizione in concomitanza con la Festa del Perdono di Figline, lunedì 8 settembre. Una corsa che, nel tempo, ha saputo diventare un trampolino di lancio per tanti grandi campioni del ciclismo. Nell'albo d'oro del Giro compaiono infatti nomi che hanno fatto la storia di questo sport: da Giuseppe Saronni a Francesco Moser, da Michele Bartoli a Franco Chioccioli, fino ai più recenti Fausto Masnada, Filippo Conca – attuale campione italiano, vincitore a Figline nel 2019 – e Thomas Mein, britannico classe 1998 che si è imposto lo scorso anno. Il tracciato non cambia: circa 170 corridoi, divisi in 25 squadre provenienti dall'Italia e da Paesi come Gran Bretagna, Ucraina, Spagna e Principato di Monaco, si daranno battaglia su due anelli distinti.

Il ritrovo è previsto alle 12.45 in piazza Ficino, con partenza ufficiale alle 13 da piazza Santa Lucia a Incisa. Il primo anello prevede tre giri attraverso Burchio, Sr 69, Ciliegi, Prulli, Matassino e La Massa. A seguire, i corridoi affronteranno la cosiddetta “variantina” – via Tina Anselmi e via Nilde Iotti – prima di lanciarsi sul secondo circuito, lungo e impegnativo, da ripetere sette volte, che tocca via di Norcenni, Pian d'Albero, Brollo, Pian delle Macchie, Poggiolino e ritorno a Figline. Il gran finale è atteso in piazza Ficino, cuore della città e punto d'arrivo dove si terranno le premiazioni. Accanto al vincitore assoluto, saranno ricevuti anche riconoscimenti speciali come il Premio Renzo Preziosi e il Trofeo Enzo e Gianna Cellai, dedicato alla memoria di una famiglia che ha dato un contributo fondamentale alla vita del Gs Figline Bike.

«Il Giro del Valdarno è una delle tradizioni sportive più sentite della nostra comunità – commenta il sindaco Valerio Pianigiani – Il fatto che coincida con le Feste del Perdono lo rende un evento doppiamente importante: non solo racconta le nostre radici e la nostra identità, ma rappresenta anche una vetrina per i giovani talenti che vedremo pedalare sulle nostre strade e che spesso ritroveremo, in futuro, sui podi internazionali. Un grazie sentito a chi, con passione, rende possibile tutto questo ogni anno». Sulla stessa linea l’assessore allo sport Umberto Ciucchi: «È un motivo di orgoglio e di vanto ospitare sul nostro territorio una gara che unisce la tradizione del ciclismo italiano con il lavoro instancabile delle associazioni locali. Lo sport, per noi, non è solo competizione: è crescita umana, è occasione di incontro e di comunità. Il nostro ringraziamento va a chi, con il proprio impegno, mantiene viva questa manifestazione di altissimo livello».