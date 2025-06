Giro della Valdera Juniores: 31 squadre e 155 atleti pronti a sfidarsi

Trentuno squadre e 155 atleti, con 66 giovani (classe 2008) e 36 toscani, daranno vita dal 27 al 29 giugno al quarto Giro della Valdera juniores che la società Una Bici X Tutti di Pontedera organizzerà con il suo appassionato gruppo, le cui capacità sono ampiamente conosciute. Al Chalet Le Terme la presentazione ufficiale della gara nazionale ospiti il vicepresidente della Federciclismo Saverio Metti, i presidenti del Comitato Regionale Toscana Luca Menichetti e di quello di Pisa Benedetto Piccinini. Per la Regione Toscana l’assessora Alessandra Nardini, il sindaco di Chianni Giacomo Tarrini, i rappresentanti dei comuni di Pontedera Mattia Belli, di Ponsacco Federico D’Anniballe, di Casciana Terme Lari Enrico Fatticcioni, di Terricciola Edoardo Colombini, che hanno sottolineato gli aspetti della corsa sul piano tecnico, agonistico e della promozione del territorio con la scoperta di luoghi e borghi incantevoli come ha sottolineato anche Claudio De Angeli presidente della società organizzatrice.

Il Giro della Valdera ricorderà anche personaggi che troppo presto ci hanno lasciato come Davide Faraoni, Mario Rifiuti e Laura Paperini ed avrà sei maglie speciali per le varie classifiche, sponsor la Regione Toscana, Ecofor Service, Magazzini Mangini, Montesi Impianti Elettrici, Pietro De Angeli-Franchi Umberto Marmi, Valdera Distribuzione Bevande. Le prime tre edizioni della corsa sono state vinte da Leonardo Volpato, Luca Giaimi e Andrea Montagner.

LE TAPPE: 27/6 Pontedera (ritrovo Piazza Cavour) e partenza ore 14, con arrivo a Ponsacco dopo 103 km e 800 metri. 28/6 Da Casciana Terme (il via alle ore 14) a Chianni, senza dubbio la tappa più difficile delle tre in programma di km 85,7 con arrivo in salita. 29/6 La frazione finale dalla località La Rosa (partenza ore 12,30) a Terricciola di km 111,5 con arrivo in leggera salita.

Antonio Mannori