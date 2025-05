Gispi Tigers sconfitti dal Tirreno Rugby: scivolano al quarto posto in Serie C

Una sconfitta interna, maturata a sorpresa, che fa scivolare il club in quarta posizione nella classifica del girone-promozione. E’ la battuta d’arresto fatta registrare dai Gispi Tigers domenica scorsa, nel penultimo match del campionato di Serie C 2024/25 contro il Tirreno Rugby. Sono stati gli ospiti ad imporsi a Coiano per 23-5, vanificando la meta di Doni che aveva lasciato in dote il pareggio momentaneo. Per un ko che, come detto, è costato agli uomini di Lorenzo Vannini e Luca Nuti la terza posizione: i Tigers rimangono a 20 punti e sono stati scavalcati proprio dal Tirreno, ora terzo a quota 23.

Ci sono tuttavia gli estremi per riprendersi la terza piazza (almeno in teoria) anche in virtù della gara in meno disputata dai rugbisti pratesi rispetti ai concorrenti: dopo il difficile impegno in terra sarda contro l’Olbia di dopodomani alle 14:30, rimarrebbe da recuperare la partita con il Vasari Arezzo già ricalendarizzata per il prossimo 27 maggio (alle 15:30) nel capoluogo aretino.