"Gispi Tigers sconfitti ma non sconfitti: la lotta continua nella Serie C di rugby"

Si preannunciava già

alla vigilia una gara complicata, visto che a Coiano arrivava la prima della classe capace fin qui di vincere tutte le partite disputate in questa fase della stagione. E al netto della sconfitta rimediata,

i Gispi Tigers non hanno sfigurato nel complesso: la seconda squadra dell’UR Firenze ha vinto 25-15, al termine di un match combattuto. L’incontro, valido per la scorsa giornata della fase di promozione del campionato di Serie C

di rugby, si è svolto ieri.

Il tempo per ricaricare le batterie e per recuperare eventuali infortunati ad ogni modo non mancherà, agli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini:

il prossimo impegno è fissato per il 23 marzo, quando i Tigers se la vedranno con l’Olbia. E l’obiettivo da raggiungere nel corso di queste settimane di pausa rimarrà quindi quello di continuare ad allenarsi

per farsi trovare pronti.

G.F.