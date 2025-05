Giudice sportivo: Benevento multato e partite a porte chiuse fino al 2025

Il Giudice sportivo della Divisione Calcio a 5 a seguito degli avvenimenti accaduti dopo la gara di campionato di serie A tra Benevento e Italservice ha sentenziato che la società campana dovrà pagare una multa di cinquemila euro e avrà l’obbligo di giocare a porte chiuse fino al 30 novembre del 2025. "Siamo contenti perché avevamo il timore che non venisse riconosciuto quello che è successo a Benevento – così commenta il patròn Lorenzo Pizza –, dato che la società campana con un comunicato ufficiale aveva negato tutto. Invece la Divisione ha scritto nomi e cognomi degli artefici dell’aggressione, tra cui anche i dirigenti del club padrone di casa. Ci avevano accusato di essere stati esagerati e invece il giudice sportivo, i commissari di campo e gli arbitri hanno confermato tutto quello che avevamo detto, tutto quello che avevano raccontato i nostri giocatori e soprattutto il nostro allenatore, Paolo Del Grosso, che ha dovuto ripararsi dentro lo spogliatoio degli arbitri e nonostante questo, il gruppo ha continuato a sbattere i pugni contro la porta per entrare. Una vergogna". Pizza poi parla della sentenza: "La punizione è troppo leggera, perché queste società dovrebbero essere radiate dalla Divisione, questi club fanno solo male allo sport, poi dopo non lamentiamoci se il calcio a 5 viene battezzato calcetto. Ci vogliono punizioni esemplari, una multa di cinquemila euro e l’interdizione di giocare a porte aperte fino al 30 novembre 2025 è poco, la situazione è stata grave".

Pizza si pone anche alcune domande: "Inoltre dove erano gli stuart durante l’aggressione? Si ha l’obbligo di avere durante le partite sette-otto stuart per la sicurezza del palasport, gli stuart che durante la gara di Benevento sono stati ripresi da Sky, dove sono finiti durante gli episodi di violenza nei confronti della nostra squadra? Questa è la domanda più importante. Non vorrei pensare male che queste persone, tolte le pettorine gialle, si sono unite al gruppo che ha colpito i nostri ragazzi". Il main sponsor chiude: "La pena è troppo leggera per i fatti accaduti, pensate che la nostra presidente Simona Marinelli per aver urlato contro gli arbitri da dietro la panchina è stata inibita per sei mesi. Qui si adottano due pesi e due misure". L’Italservice torna a giocare al PalaMegabox domani sera alle 20,30 contro Pomezia. È obbligatorio vincere per uscire dalla zona playout.

Beatrice Terenzi