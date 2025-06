Giulia Gabbrielleschi conquista l'argento agli Europei di nuoto e vola ai Mondiali

L’avventura continentale di Giulia Gabbrielleschi si chiude con una medaglia d’argento al collo e la certezza di prendere parte ai prossimi Mondiali a Singapore. A Stari Grad, sull’isola croata di Hvar, l’Italfondo conquista il secondo gradino del podio nella staffetta mista 4x1500 metri col tempo di 1h03’41’’39 ai Campionati Europei di nuoto in acque libere. La squadra azzurra, composta dalla campionessa pistoiese, dalla fiorentina Ginevra Taddeucci, da Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri, si è classificata seconda dietro all’Ungheria. Al terzo posto la Francia. La staffetta è stata aperta da Gabbrielleschi, 28enne tesserata di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, che ha nuotato in 16’25’’95 al passaggio dei 1500 metri con l’Italia in quinta posizione. "Mi sentivo abbastanza bene – le parole della nuotatrice allenata da Massimiliano Lombardi, anche stavolta convocato nello staff tecnico azzurro –. Peccato che mi abbiano chiuso la scia: ho provato a ricucire, mettendomi sulla scia di un altro avversario".

Una buona prova della nostra, che in precedenza aveva ottenuto il sesto posto nella 5 chilometri individuale e il decimo nella nuova gara per velocisti, Knockout, non particolarmente congeniale alle sue caratteristiche. Bilancio lusinghiero per lei, bilancio eccellente per la Nazionale di fondo, postasi al secondo posto alle spalle dell’Ungheria nella classifica per nazioni e nel medagliere. Gabbrielleschi, che rientrerà a Pistoia oggi, non potrà essere al via quindi della 10 km agli Italiani Assoluti in acque libere, a Piombino. Agli Assoluti disputerà soltanto la staffetta con le Fiamme Oro mercoledì 4 giugno. Poi riflettori puntati sui Mondiali di Singapore, in programma dal 15 al 20 luglio, ai quali – è questa la splendida notizia - parteciperà. Le prove in staffetta, 5 km (ove ha concluso con il tempo di 59’57’’26, a 6 secondi dalla neo campionessa europea Taddeucci) e 3 km Knockout (5’29’’88, terza delle azzurre) sono state convincenti. La campionessa pistoiese sta tornando ai suoi standard.

Gianluca Barni