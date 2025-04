Giulia Gabbrielleschi: Segnali di Risveglio nella Coppa del Mondo di Nuoto a Ibiza

Risveglio di primavera. Chi sa tradurre parole ed espressioni di Massimiliano Lombardi, il tecnico della Nuotatori Pistoiesi da anni nello staff dell’Italfondo, assicura che stavolta il 19° posto di Giulia Gabbrielleschi nella 10 chilometri di Coppa del Mondo a Ibiza va preso come un segnale di risveglio. Il risveglio di primavera. La campionessa pistoiese non è ancora in condizione olimpica, ma sta tornando, pian piano, ai suoi livelli.

Nella gara vinta dalla spagnola Angela Martinez, dinnanzi alla tedesca Rieder e all’ungherese Fabian, nella quale le italiane hanno sofferto moltissimo (le altre azzurre sono finite settima, Taddeucci; quindicesima, Pozzobon; sedicesima, Caponi; e diciassettesima, Berton), Giulia è stata assieme al gruppo delle migliori sino alla fine. "Poi è accaduto che l’acqua, decisamente fredda l’ha bloccata, così come ha messo in seria difficoltà anche le altre nuotatrici italiane – l’analisi di Lombardi –. Comunque, si è evidenziato un progresso rispetto a Soma Bay: Giulia ha fatto una gara più continua, anche se le è mancato qualcosa nel finale, appunto".

A chi gli chiede "ha compreso che può tornare sui suoi abituali standard?", Lombardi, sorridendo, risponde "questo chiedetelo a lei". Oggi vi potrebbe essere una ulteriore conferma. Gabbrielleschi si cimenterà in una gara nuova e intrigante, Knockout, una prova multipla: una prima di 1500 metri; se qualificata, una seconda di 800 metri e, se avesse staccato il prestigioso pass, la finale sprint di 400 metri. L’obiettivo è arrivare in forma al Campionato Europeo di nuoto in acque libere, che si terrà dal 28 al 31 maggio a Stari Grad, in italiano città vecchia, una cittadina che sorge in una baia protetta lungo la costa settentrionale dell’isola di Hvar, in Croazia. La massima competizione continentale servirà all’eventuale partecipazione, nel mese di luglio, al Campionato del Mondo, che si svolgerà a Singapore.

