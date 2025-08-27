Gli Europei di vela. Oro per De Angelis e Ravaioli

C’è una bella fetta di Ravenna – 2 membri su 4 – nel successo continentale della nazionale azzurrina ai Campioni europei di Team Race Optimist nelle acque di Istanbul. Anna De Angelis e Matteo Ravaioli, promettenti atleti del Circolo Velico Ravennate, si sono infatti laureati campioni europei in un team completato da Nicola Di Pilla (Cv Bari) e Annalie Meoni (Fv Malcesine), e guidato dal dt Marcello Meringolo e dal coach Michele Ricci. Appassionante e combattuto, come da tradizione della disciplina, l’evento è entrato nel vivo con le semifinali, che hanno visto Italia e Spagna (team composto da rappresentati lo stesso yacht club), affrontarsi in una sorta di finale anticipata, vista l’intensità della sfida, risolta 2-1 per gli azzurrini. La finale con la Turchia, iniziata in salita e caratterizzata dal tifo di casa, si è poi risolta piuttosto agevolmente a favore del team italiano. "Il risultato del Campionato Europeo – ha commentato Giovanni Maioli, tecnico della squadra Optimist del Cvr – è anche frutto di un intenso lavoro fatto nel corso dell’anno da tutti i ragazzi della squadra. Questa vittoria, oltre a renderci orgogliosi, servirà come ispirazione per i giovanissimi che stanno crescendo con i colori del Cvr". Raggiante Matteo Plazzi, presidente del sodalizio di Via Molo Dalmazia: "Siamo orgogliosi che ben 2 nostri atleti siano stati selezionati per il Campionato Europeo di Team Race di Istanbul e abbiano aiutato la nazionale italiana a vincere il titolo. È un risultato che rende onore all’impegno e alle capacità di Anna De Angelis e Matteo Ravaioli, confermando la qualità del lavoro svolto dai tecnici della nostra squadra agonistica, vero fiore all’occhiello del Circolo Velico Ravennate".

Roberto Romin