Gli italiani si comportano bene nel primo giorno di gare a San Zeno. Toscana Tour azzurro con Bassi e Bicocchi

Azzurri subito sul podio in queste gare di apertura della diciannovesima edizione del Toscana Tour. Nella categoria più alta di ieri, la 1,45 Faults & Time dello Csi a due stelle, il cavaliere imolese Giacomo Bassi ha conquistato la seconda posizione in sella a Cash du Pratel, un cavallo da pochi mesi sotto la sua guida, ma con il quale ha subito instaurato un ottimo feeling, tanto che il mese scorso ha conquistato con lui la terza posizione nello Csi a tre stelle a San Giovanni in Marigliano. E ieri con un ottimo tempo di 62,42 e nessun errore sugli ostacoli ha conquistato la seconda posizione in questa importante gara del Toscana Tour. Sul terzo gradino del podio un altro azzurro, il cavaliere toscano Emilio Bicocchi, primo graduato dell’Aeronautica Militare e autore di una splendida gara in sella a Hermerald d’Argonne.

A sventolare per prima sul pennone del campo Boccaccio dell’Arezzo Equestrian Centre è stata però la bandiera della Germania, che con Michael Viehweg in sella a Quait Fox ha conquistato il primo posto con nessun errore sugli ostacoli e l’ottimo tempo di 61,74.

Subito dopo troviamo ancora altri azzurri, a testimonianza della crescita dell’Italia. In quarta il giovane cavaliere Giacomo Casadei e in quinta l’amazzone Sofia Manzetti, che si sono messi in evidenza in questa sfida internazionale. La 1,45, qualificante per l’atteso Gran Premio di domenica e anche per la Longines Ranking Jumping, ha visto al via 67 cavalieri e solo 17 di questi sono riusciti a fare il netto nel percorso disegnato dal course designer Paolo Rossato per un totale di 12 ostacoli e 15 sforzi.

Oggi ci saranno ancora importanti sfide sugli ostacoli per questa 19esima edizione del Toscana Tour, cominciata sotto i migliori auspici ed un sole splendente. In programma anche gare per pony e giovani cavalli.

