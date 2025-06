Gli Open d’Italia di golf. Una ’vetrina’ sul mondo

Ieri al Golf Argentario è terminato l’Open d’Italia, evento trasmesso in oltre 120 Paesi che si è confermato un’occasione straordinaria per valorizzare il territorio. "I telespettatori hanno potuto vedere come la nostra regione unisca sport, turismo ed eccellenze enogastronomiche in un connubio unico – ha spiegato il presidente Eugenio Giani –. La Toscana, con i suoi 35 Golf Club, si conferma una destinazione d’eccellenza per il golf, capace di coniugare tradizione e innovazione".

L’Argentario, con il suo campo panoramico e il suo paesaggio mozzafiato, ha rappresentato la cornice perfetta, lo spot ideale per valorizzare l’offerta turistica come aveva pronosticato l’assessore regionale Leonardo Marras: "Un evento di questa portata è ideale per valorizzare il territorio rafforzandone l’immagine a livello internazionale".

La Federgolf ha affiancato la Regione e, inoltre, ha presentato Golfpop, iniziativa per attrarre nuovi giocatori, promuovere il golf e sostenere i circoli attraverso marketing, comunicazione, tecnologia e attivazioni sul territorio. La Toscana sarà tra le destinazioni de "La Dolce Vita Orient Express Golf Train" progetto destinato a un pubblico internazionale che unisce il fascino del viaggio in treno, al richiamo di alcuni campi di golf del Belpaese. L’iniziativa contribuisce a promuovere una forma di turismo sportivo sostenibile e di alto profilo.

Andrea Ronchi