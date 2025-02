Gli ultimi risultati. Campionati regionali. Brilla l’Atletica Prato

Medaglie e piazzamenti di vertice, in varie discipline. E’ il bilancio che può tracciare l’Atletica Prato, con i pratesi che si sono misurati in competizioni svoltesi in tutta la Toscana (e non solo). Le soddisfazioni maggiori sono arrivate dai campionati regionali: Margherita Lapi ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo ed il conseguente titolo di campionessa toscana facendo registrare un personale di 5.23 metri. La compagna di squadra Delia Mongatti ha invece agguantato una medaglia d’argento nel salto triplo, con una performance da 11.20 metri (conquistando l’accesso ai campionati italiani "allievi"). Luisa Rizzo ha dominato nel lancio del martello, vincendo con 34.06 metri, e ha chiuso con un argento nel lancio del disco. Seconda piazza anche per Elbenezar Renzar Ogemo nel salto con l’asta, mentre Gabriele Mottilo ha chiuso quinto nel salto triplo.

A Carrara, nel meeting indoor valido come campionato toscano assoluto e "promesse" Damiano Ferrari ha trionfato nel lancio del peso con un lancio da 14.14 metri (con Achille Esposito quarto nei 50 metri). Nel campionato toscano di prove multiple indoor, si sono distinti i cadetti. Francesco Curcio, negli 800 metri, ha ottenuto il bronzo con il tempo di 2:11.43, mentre Giorgio Masi, partecipando al tetrathlon, ha conquistato il secondo posto con un punteggio di 2611 punti. Nicola Bondi, Christian Cogliati e Davide Frisoli hanno preso parte alla terza prova regionale del Gran Prix di cross, a Siena, ben figurando nei 5 km (mentre Leonardo Fallani e Fabrizio Salemi hanno rappresentato il club al meeting di Parma correndo i 50 metri). Una delegazione del sodalizio pratese si è infine cimentata nei campionati italiani giovanili svoltisi ad Ancona: riscontri positivi per Ines Grillo, Ginevra Nieri, Morgana Gnan, Lorenzo Tesi, Sofia Innocenti, Francesca Borsini, Giada Martino e Celeste Nuti.

G. F.