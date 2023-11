Gli ultimi risultati. Corallo, oro per Paoletti e Maffii

Una serie di medaglie e di piazzamenti incoraggianti. Momento senz’altro positivo, per quanto concerne l’Asd Corallo. Iniziando dall’ultima gara, ovvero quella che ha visto le ginnaste montemurlesi cimentarsi nel campionato interregionale "Gold" di ginnastica ritmica. E a Foligno, dove si è svolta la manifestazione, sono arrivati due titoli interregionali: Clarissa Paoletti è salita sul gradino più alto del podio nella categoria "J1" per l’esercizio al nastro, mentre la compagna di squadra Sara Maffii si è laureata campionessa nella categoria "senior" alle clavette. In precedenza, una delegazione della società montemurlese aveva preso parte alla terza prova del campionato regionale individuale. E anche in questo caso sono arrivati riscontri soddisfacenti, partendo dalla medaglia d’oro vinta da Sara Naselli nella categoria "A3". Medaglie d’argento poi per Matilde Morettoni, mentre Monica Fontana, Adele Oloferne e Sofia Nicoletti hanno agguantato un bronzo a testa.