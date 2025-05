Gold Allieve a Civitavecchia: Crystal Mingo e Gilda Rubano brillano nella competizione nazionale

Al palazzo dello sport di Civitavecchia, in provincia di Roma, si sono disputate tre giornate di gare con tante emozioni per la fase nazionale Gold Allieve, competizione riservata alle migliori ginnaste italiane, ammesse solamente dopo una selezione a livello regionale e interregionale.

Crystal Mingo, classe 2013, e Gilda Rubano, classe 2015, accompagnate da Ilaria Romeo, si sono sperimentate con le eccellenze, ognuna nella rispettiva categoria. La giovane ha messo in evidenza dedizione in ogni attrezzo, commettendo un errore al corpo libero.

Nell’esecuzione del programma Avanzato ha terminato la sfida, chiudendo in 30esima posizione, data dalla somma dei punteggi complessivi di entrambe le prove.

Gilda Rubano che è migliorata molto nell’ultimo anno, ha centrato il pass per la finale nazionale. Entrambe hanno disputato una gara di alto livello, frutto di mesi di duro lavoro.

"Essere in pedana in questa fase nazionale – spiegano dalla società Ginnastica Biancovere di Imola–, riservata a poche ginnaste in tutta Italia, è già di per sé un grande traguardo: Crystal e Gilda hanno vissuto un’esperienza importante che le arricchirà nel rispettivo percorso di crescita".

Mirko Melandri