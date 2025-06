Golden Gala Pietro Mennea: giovani atleti al Palio dei Comuni

Il “Golden Gala Pietro Mennea” è una delle tappe fondamentali della Diamond League, il circuito mondiale dell’atletica leggera che si è dato appuntamento nella serata di venerdì scorso allo Stadio Olimpico di Roma; un’occasione unica in Italia per vedere le stelle mondiali dell’atletica leggera. Ma il Golden Gala ha un importante spirito promozionale dedicato ai giovani appassionati della Regina degli Sport e offre la possibilità loro di gareggiare sulla pista dei campioni sulla distanza che ha reso Pietro Mennea immortale.

Nasce così alcuni anni fa il “Palio dei Comuni”, una sfida, una staffetta 12X200 metri con sei giovani femmine e sei maschi nella fascia d’età 11-13 anni in rappresentanza del proprio Comune. Tra le circa cento rappresentanze comunali, due quelle della nostra regione, quella faentina e quella della nostra città con un organico composto dal settore giovanile di Atletica Estense, con al seguito lo staff tecnico e un nutrito gruppo di genitori per vivere prima l’emozionante staffetta, poi seguire sugli spalti il meeting mondiale e infine accedere all’area atleti situata nell’adiacente Stadio dei Marmi per “strappare” quanti più autografi, selfie e memorabilia possibili.

Un’esperienza quasi unica per i giovani atleti ferraresi, certamente fondamentale per conoscere ancor più il proprio sport e poter condividere qualche istante con i migliori specialisti mondiali, sempre molto disponibili verso i più giovani dove magari si rivedono quando anche loro erano sugli spalti ad applaudire i loro idoli di allora.