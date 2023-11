Golf, a Cervia primeggiano. Ardal Zambon e Vittoria Meli

Sabato scorso l’Adriatic Golf di Cervia è stato il ritrovo di molti tra i più forti giovani golfisti italiani arrivati in Romagna per la finale del circuito Saranno Famosi. Il giovanissimo veneziano Ardal Zambon è stato il migliore assoluto vincendo con 70 colpi, uno meglio del par del campo, mentre sul fronte femminile successo per Vittoria Meli (foto) di Castelfalfi con 77. Nelle categorie under 16 successi per i ragazzi di Pavoniere Max Salerno con 75 e Guendalina Faggi (78). Nell’under 14 il migliore è stato il veronese Wagner Pretto (76) mentre Elena Sartori (80) di Campiglio ha prevalso tra le ragazze. Ultimi, ma non meno importanti, i premiati della categoria baby: Vincenzo Castilletti (77) del Parco di Roma e Stella Colombo (81) del Golf Milano nelle categorie lorde mentre Leone Franchi (72) di San Marino e Bainca Filippi (70) del Parco di Roma, in quelle nette. Domenica tappa del WAGC. Ha vinto Michele Mazzotti con 72 colpi mentre Pasquale Nudo (69), Enrico Montorsi (66) e Andrea Cottignola (62) hanno prevalso nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi