Golf, a Cervia vittorie per Luigi D’Amico e Lorenzani Borsari

Luigi D’Amico è stato profeta in patria vincendo il Memorial Ennio Tonini, gara federale andata in scena nell’ultimo fine settimana di ottobre all’Adriatic Golf di Cervia. Dopo una partenza con qualche errore di troppo, un giro in 75 colpi e la terza posizione in classifica a ben cinque colpi dal leader, D’Amico ha cambiato marcia mettendo in campo il solito gioco impeccabile. 70 i colpi della domenica (145 totali), sufficienti per superare di una lunghezza Carlo De Luca. Michele Mazzotti (151) ha completato il podio. James Harvey Riderwood (148) ha vinto la categoria netta. In quella femminile dominio per la bolognese Angelica Lorenzani Borsari che ha fatto sua una gara mai in discussione. 148 i colpi totali della giocatrice d’interesse federale e ben 13 lunghezze di margine su Vittoria Chiaffi del Golf Ducato. Ha completato il podio Francesca Marrama (164) del Golf Miglianico, mentre Ginevra Tassoni (154) ha prevalso nella categoria netta.

Andrea Ronchi