Golf: a le fonti. Cavina è d’applausi. Bene Salvatori,. Gianantoni e Rosetti

I vini della Cantina Vignale Monferrato Hic et Nunc sono stati gli ambiti premi messi in palio nella gara in programma al Golf Le Fonti, ma anche il completamento di un buffet di premiazione per gli oltre 120 giocatori al via. Applausi scroscianti per Riccardo Cavina che ha vinto la gara con un giro senza nessun errore in 67 colpi, ben cinque meglio del par del percorso. In prima categoria Mauro Salvatori (38) ha ottenuto un’ampia vittoria seguito da Carlo Peschiera (33), in seconda Marco Gianantoni (40) ha preceduto Enrico Marzocchi (37) mentre in terza l’argentano Alessandro Rosetti (44) ha staccato nettamente Renato Andalò (37). Domenica Gianluca Perna da Croara è stato il migliore tra i finalisti del circuito Ocean’s Cup. Fabrizio Bellocchio, Luca Zannoni e Tommaso Mori sono stati i migliori nelle tre categorie.