Golf, a San Giovanni ha fatto tappa il circuito Banca Mediolanum. Foschi Morbidelli-Alberti in finale

Il circuito Banca Mediolanum ha fatto tappa al Golf Riviera. Il percorso di San Giovanni in Marignano si è presentato in ottime condizioni e il clima ha contribuito a rendere la giornata perfetta. I giocatori sono scesi in campo a coppie, determinati a staccare i pass per la finale nazionale. Vi prenderanno parte Andrea Foschi Morbidelli e Gianmarco Alberti, vincitori con 67 colpi. Con loro Roberto Ruggeri e Andrea Remoli (49) che, nella categoria netta, hanno avuto la meglio su Orazio Della Valle con Riccardo Pastorello (47) e Fabio Gori con Ornella Frezzotti (46). Il giorno seguente Matteo Bernabé si è imposto nel Cains Moore Trophy con 75 colpi. Simone Angelini Mattei (39), Denis Luci (39) e Maurizio Marconcini (41) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo Enrico Bernabé (35), Marco Palazzetti (38) e Michele Bruno (38). Nella stessa giornata al Golf Rimini Verucchio spazio al Jewel & Wine Trophy, giocata a coppie. Nicolò e Federico Pietanesi sono stati i migliori con 69 colpi mentre Francesco Scalfani ed Enrica Bussolati (47) hanno prevalso nella categoria netta.

Andrea Ronchi