Golf Agli Alisei pienone e fair-play. Alessandro Pistilli vince il Lordo

Successo per la gara individuale al Golf Club Alisei, con gran pienone e fair-play in campo. Sabato il circolo pietrasantino ha ospitato una partecipatissima gara individuale, sponsorizzata dalla rinomata cantina Pievalta Castelli di Jesi. Anche questa volta, come già accaduto in altre competizioni della stagione, è stato registrato il tutto esaurito, a conferma dell’interesse crescente per il golf in Versilia. Nel corso della giornata i giocatori si sono distinti per correttezza e spirito sportivo, incarnando uno dei principi fondamentali del golf: l’onestà.

Ecco tutti i risultati del Trofeo Pievalta: miglior prestazione per Alessandro Pistilli che con 63 colpi si è aggiudicato il 1° Lordo; 1° Netto 1ª categoria per Massimo Frigeri (Laghi) con 58 colpi; 1° Netto 2ª cat. Fabrizio Cinelli con 54 colpi; 1° Netto 3ª cat. Leonardo Pardini con 46 colpi; 2° Netto 1ª cat. per Pierfranco Pelliccia con 59 colpi; 2° Netto 2ª cat. per Angelo Lucetti con 59 colpi; 2° Netto 3ª cat. Paul Cropper con 51 colpi; 3° Netto 1ª cat. Giorgio Lazzeri con 61 colpi; 3° Netto 2ª cat. Claudio Guidi con 59 colpi; 3° Netto 3ª cat. Michele Iginetti (Tirrenia) con 51 colpi; 1ª Lady Beatrice Corfini con 63 colpi; "Nearest to the Pin" 1.71 m. per Ruggero Palazzani (Brescia).

Il Circolo Alisei di Pietrasanta ringrazia lo sponsor nella persona di Ugo Colombo per gli importanti premi messi in palio.